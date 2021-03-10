Завод на месте закрытого НАЗа в Карелии наращивает производство и ассортимент

ООО "Русский радиатор" созданное на площадке закрывшегося Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии, в 2020 году увеличило объемы производства и готовится к расширению ассортимента.

Об этом сообщила пресс-служба главы Карелии.

"Начав с 6 тысяч секций в 2017 году, «Русский радиатор» за прошлый год выпустил 1,4 миллиона секций", - говорится в сообщении.

Предприятие производит два вида радиаторов отопления: алюминиевые и биметаллические. Они применяются в жилых и административных зданиях, в том числе в многоэтажных домах.

О планах расширения производства на 2021 год читайте в интернет-газете "Вести Карелии".