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10.03.2021 16:19

Завод на месте закрытого НАЗа в Карелии наращивает производство и ассортимент

Новости. Экономика
14:47, 11 Марта 2021
фото: пресс-служба главы РК
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ООО "Русский радиатор" созданное на площадке закрывшегося Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии, в 2020 году увеличило объемы производства и готовится к расширению ассортимента.

Об этом сообщила пресс-служба главы Карелии.

"Начав с 6 тысяч секций в 2017 году, «Русский радиатор» за прошлый год выпустил 1,4 миллиона секций", - говорится в сообщении.

Предприятие производит два вида радиаторов отопления: алюминиевые и биметаллические. Они применяются в жилых и административных зданиях, в том числе в многоэтажных домах.

О планах расширения производства на 2021 год читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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