Завод «Русский радиатор» в Карелии освоил новую продукцию и планирует удвоить производство

Предприятие по производству радиаторов «Русский радиатор» в Карелии планирует в 2023 году вложить в расширение производственных мощностей 130 млн рублей.

Об этом сообщил сегодня министр экономического развития Олег Ермолаев на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Сегежского района, где расположен завод.

«Они подтверждают свои планы реализовать инвестиционный проект с объемом инвестиций 130 млн рублей, который позволит в два раза увеличить объем производства секций. Кроме этого они в этом году уже освоили выпуск новой продукции, то есть новых секций, которые они разработали с учетом предложений строительных организаций. Уже определились по оборудованию для увеличения объемов производства. Поэтому я думаю, что мы приступим к активной стадии реализации этого проекта уже в 2023 году», — сказал Ермолаев.