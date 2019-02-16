Завтра на Карелию обрушится сильный ветер

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В МЧС Карелии предупреждают об ухудшении погоды 17 февраля.
На территории Карелии ожидается ухудшение погодных условий: усиление ветра: ночью – юго-западного, западного, днем – северо-западного, северного с порывами до 15-20 м/с.
Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев.
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