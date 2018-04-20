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Новости. Экономика
14:28, 20 Апреля 2018

Завтра в "Чистом городе" пройдет День открытых дверей

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Старт продаж квартир в последнем доме на Древлянке-8!

21 апреля "Чистый город" приглашает всех желающих на День открытых дверей.

Все пришедшие смогут лично оценить преимущества микрорайона Древлянка-8, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, пройти 3D-тур в очках виртуальной реальности, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и специальных предложениях!

Открыты продажи квартир в последнем доме № 16, успейте купить квартиру в экорайоне Древлянка-8!

Всего 6 просторных трехкомнатных квартир 71 кв.м. осталось в продаже по цене от 3125 000 руб.

 

Всех желающих ждут 21 апреля 2018 года с 10.00 до 16.00.

Предварительная запись на День открытых дверей по телефону: 67-20-99.

Подробнее neo-city.ru.

На правах рекламы

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