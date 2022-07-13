«Здесь я почувствовала себя в безопасности»: известная актриса провела каникулы на Валааме в Карелии

Любовь Аксенова рассказала о каникулах на Валааме, восхитилась его природой и людьми, и призвала всех приезжать на остров.

Московская актриса Любовь Аксенова, известная по фильмам «Без меня», «Майор Гром: чумной Доктор», а также сериалам «Мажор» и «Бывшие», провела каникулы на Валааме в Карелии и записала видеообращение, признавшись в любви к острову.

«Я хотела бы поблагодарить прекрасный остров Валаам за мои каникулы. Это были восхитительные семь дней», — признание актрисы было опубликовано в официальном паблике Валаамского монастыря.

Любовь Аксенова рассказала, что на Валааме прошла одна из самых ярких служб в ее жизни. Восхитили ее и местные мастер-классы — на память об острове она самостоятельно сделала подвеску с найденным здесь четырехлистным клевером.

«Обязательно приезжайте на остров. Доехать сюда не так сложно, как оказалось. Тут есть, что посмотреть. Потрясающе яркая, ухоженная и разнообразная природа и очень добрые люди. Именно здесь я почувствовала себя в безопасности. Спасибо острову Валаам», — поделилась актриса в своем обращении.