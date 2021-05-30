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«Здесь видно, как тяжело парням»: мэр Петрозаводска побывал на пожаре в гостинице «Северная» (ФОТО)

Новости. Общество
07:00, 31 Мая 2021
фото: со страницы Владимира Любарского

Владимир Любарский приехал на пожар в гостиницу «Северная» и, работая с оперштабом, публиковал актуальную информацию на своей странице.

«Осмотрел на месте ход ведения работ по ликвидации, теперь уже не пожара, как такового, а его последствий - предотвращения возникновения повторных очагов.

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Парни работают. Работа тяжёлая - разбор строительных конструкций, кровли. Это надолго. Но опасности нет - и это главное. Спасибо пожарным. Здесь, на месте, видно, как тяжело парням. Спасибо им!» - написал Любарский в соцсети после пожара.


фото Ильи Тимина

Напомним, пожар в гостинице «Северная» произошел 30 мая в 19.38. Очаг возгорания был в номере на 4 этаже. На месте происшествия работал 41 пожарный и 18 единиц техники, 49 человек эвакуировано. В 20.55 пожарным удалось локализовать возгорание. Общая площадь пожара составила 500 кв. м.

На место пожара приехал мэр Петрозаводска Владимир Любарский и глава Карелии Артур Парфенчиков.

Очевидцы сняли пожар на видео.

Большой фоторепортажс места пожара в гостинице "Северная" сдалал фотограф Илья Тимин.


фото Ильи Тимина

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бриг
2021-05-31 08:31:03
Честь и хвала пожарным , а остальным бездельникам нет .
asusls
2021-05-31 08:56:52
Бриг, поддерживаю.
Гость
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