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Зелёный день от Cбера: 20%-й дисконт на квартиры, уникальная цена на СберПрайм, сотни товаров и услуг со скидкой до 70%

Новости. Общество
15:30, 05 Ноября 2020
фото: © Сбербанк
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В России стартует самый выгодный день в году – Зелёный день от Сбера.

Акция состоится 11‒12 ноября для частных клиентов и 11‒17 ноября – для корпоративных клиентов.

В этом году Зелёный день пройдёт в три этапа:

• со 2 по 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения;

• 11 ноября – в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях;

• 11–12 ноября – в это время каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и её партнёров, которых в этом году более 170.

Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, "Самокат", "Кухня на районе", СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, "Сетелем", СберУслуги, СберЛизинг, "Работа.ру", 2ГИС, СберЗдоровье, СберЛогистика, "Сбербанк страхование", "Сбербанк страхование жизни" и прочие.

Если в "чёрную пятницу" люди занимают очередь в 5 утра, чтобы купить смартфон со скидкой, то в Зелёный день Сбера со скидкой 20% можно купить квартиру! И никакую очередь занимать не надо. При одобренной ипотеке в Сбере можно в спокойном режиме выбрать недвижимость с дисконтом в более чем 600 ЖК во всех регионах страны, а потом застраховать новую или имеющуюся недвижимость с выгодой 40% по страховым программам СберСтрахование. Специальная ставка по кредиту и специальные условия по кредитной карте также порадуют участников Зелёного дня.

Зелёный день даёт возможность не просто сэкономить, а сэкономить на два года вперёд, например, купив подписку СберПрайм по уникальной цене. 

В "чёрную пятницу" люди возвращаются домой радостные, но уставшие, с кучей больших и маленьких коробок. В Зелёный день все покупки можно оформить онлайн и не почувствовать никакой усталости, а только радость. И коробка, кстати, будет: мультимедийная приставка SberBox с семейством виртуальных ассистентов "Салют" и голосовым управлением, превращающая любой телевизор в центр развлечений. В Зелёный день её можно приобрести по специальной цене.

В Зелёный день свои предложения сделают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг. В том числе "Дочки-Сыночки" предоставят скидку до 20% на одежду и обувь; Xiaomi – до 24% на смартфоны; McDonald’s – специальный сет за 99 рублей; "Детский Мир" – дополнительную скидку от 10 до 25% на популярные товары; "Эльдорадо" – скидку до 30% и многие другие. 

"Как показало исследование фонда ʺОбщественное мнениеʺ, сегодня у многих россиян нет уверенности в завтрашнем дне. Уверен, наш ʺЗелёный деньʺ поможет поднять людям настроение, ведь он несёт с собой не только хорошие скидки, но и радостные эмоции. Два года назад Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения нашей компании: мы поняли, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнёрам. И мы рады, что эта идея понравилась миллионам наших клиентов. С каждым годом наш самый выгодный день становится всё более масштабным и ярким: к нам присоединяются новые партнёры, расширяется палитра скидок, в которую теперь входят даже самые консервативные банковские продукты, такие как вклады и ипотека. На этот раз в акции участвуют новинки Сбера, представленные на Сбер Конф, – приставка SberBox и подписка СберПрайм, которые, я уверен, будут пользоваться огромным спросом. Так что "Зелёный день" – не только праздник скидок, но и хорошего настроения и уверенности, которые всем нам так необходимы сегодня", – пояснил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

Зелёный день, приуроченный к дню рождения Сбера, проходит в третий раз и уже приобрёл фантастические масштабы. Впервые идея в свой день рождения не получать подарки, а дарить их возникла у Сбера в 2018 году. В первый же Зелёный день участниками акции стали миллионы россиян. К мероприятию сразу присоединились не только компании экосистемы Сбера, но и десятки партнёров по всей стране. По итогам акции продажи выросли в разы, позитивный эффект отметили как покупатели, так и продавцы, поэтому самый выгодный день в году стал новой традицией, заметной для всей страны. В 2019 году Зелёный день значительно набрал обороты, за два дня акции было обработано рекордное за всю историю банка количество кредитных заявок – 760 тыс. А сайт акции посетило 7,1 млн уникальных пользователей.

Подробности акции и все акционные предложения – на сайте www.sber.ru/179/.

Источник: Сбербанк

ПАО Сбербанк
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Комментарии

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delphi
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Тьфу на Сбер.
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