Жадные до чужих лодок и моторов жители Карелии попались полиции

В Беломорске двое местных жителей обокрали чужие гаражи на 112 тысяч рублей.

В полицию Беломорского района поступило заявление о кражах от двоих местных жителей. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемых. Ими оказались 45-летний и 31-летний жители Беломорска.



По версии полиции, в начале ноября в один из гаражных кооперативов неподалеку от Беломорска подозреваемые приехали на автомобиле и стали искать, где поживиться. Они сбили навесной замок одного из гаражных боксов, проникли внутрь и похитили хранившиеся там вещи - лодки, аккумулятор, инструменты, генератор, рыболовные снасти, лодочный мотор.



Все чужое имущество не вместилось в автомобиль при вывозе, поэтому мужчины вернулись за оставшимся. И заодно проникли в ещё один гаражный бокс, откуда также совершили кражу - инструментов и комплектующих для транспорта.



Общий ущерб превысил 112 тысяч рублей. Часть похищенного имущества подозреваемые успели продать, часть изъяли сотрудники полиции.



В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждены и расследуются уголовные дела о кражах.