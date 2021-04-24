Жанна Агузарова появилась на публике и всех удивила

Образ артистки вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети.

Российская певица, бывшая вокалистка группы «Браво» Жанна Агузарова удивила поклонников во время недавнего появления на публике. Образ артистки вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети. Об этом стало известно из публикации в Instagram-аккаунте aguzarova_.az, посвященном Агузаровой, пишет «Лента.ру».

Певица посетила ежегодное мероприятие White Party от журнала «КиноРепортер», которое прошло в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Агузарова выбрала расшитый аппликациями белый наряд с жакетом и дополнила образ платком, длинными бусами, браслетами и сетчатыми перчатками. Артистка также нанесла яркий макияж с акцентом на глаза и губы.



Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Пользователи сети обсудили образ певицы в комментариях. «Что с ней?», «Что с тобой стало?», «Что за чехол от самолета?», «Жанна, что с лицом? Вы разбухли», — написали поклонники.

Однако другие участники обсуждения оценили появление артистки. Они охарактеризовали ее как крутую, оригинальную и талантливую.

В 2019 году Агузарова удивила пользователей сети изменившейся внешностью. Исполнительница набрала вес, увеличила губы и сменила прическу — она покрасила волосы в темный цвет и обрезала челку. Поклонники отметили, что певица отказалась от своего «марсианского» имиджа и перестала носить броскую одежду и обувь.