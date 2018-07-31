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Новости. Погода
17:00, 31 Июля 2018

Жаркая погода сохранится 1 августа в Карелии

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В среду, 1 августа, в республике ожидается небольшая облачность, температура днем до +32 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики осадков не будет.

Ветер юго-западный, западный слабый.

Температура воздуха ночью +14, +19, местами +8, +13 градусов по Цельсию. Днем +24, +29, местами +30, +32.

В Петрозаводске без осадков.

Температура ночью +15, +17, а днем +27, +29.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-07-31 17:32:40
Небольшой комментарий к фото: целлюлит является дистрофией жировых тканей организма. Так что хоть вытягивай ноги, хоть протягивай - один хрен красивше не станешь.
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