Жаркая погода сохранится 1 августа в Карелии

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В среду, 1 августа, в республике ожидается небольшая облачность, температура днем до +32 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики осадков не будет.
Ветер юго-западный, западный слабый.
Температура воздуха ночью +14, +19, местами +8, +13 градусов по Цельсию. Днем +24, +29, местами +30, +32.
В Петрозаводске без осадков.
Температура ночью +15, +17, а днем +27, +29.
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