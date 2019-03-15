Жена Александра Овечкина показала откровенное фото в боди

Супруга Александра Овечкина, 25-летняя Анастасия Шубская, опубликовала в инстаграме фото, на котором запечатлена в черном боди с длинными рукавами.

Судя по обстановке, модель позировала в раздевалке спортзала или бассейна, пишет lady.

"И почему я раньше не носила боди", — обратилась жена хоккеиста к подписчикам с риторическим вопросом.

Фолловеры восхитились внешним видом Анастасии, ее подтянутой фигурой и стройными ногами. "Как можно быть такой красивой! Надо, конечно, родиться, но может можно научится?", "Очень идет! Фигура — сказка!", "Ножки до небес!", "Секси", "Стройняшка", "Красавица-тростиночка, супермодель", — засыпали они комплиментами Шубскую.

Впрочем, некоторые пользователи сети выразили беспокойство по поводу излишней, по их мнению, худобы Анастасии и даже раскритиковали модель: "Жесть, какая худая", "У вас явно дефицит массы тела", "Ноги некрасивые худые", "Спичка", "Покушай хоть чуть-чуть, а то прям худенькая", "Настенька, вы очень худенькая, надо немного поправиться! Килограмм на 5".