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Женщина получила обратно выброшенный ею лотерейный билет на 73 миллиона рублей

Новости. Общество
21:30, 25 Мая 2021
фото: © fotolia.com

Женщина из штата Массачусетс, США, выбросила выигрышный билет, но получила его обратно через 10 дней.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на FOX 8.

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Аруна Шах (Aruna Shah) продала лотерейный билет одной из постоянных клиенток магазина, однако та сразу же выбросила его, решив, что он ничего не стоит. Билет пролежал в магазине 10 дней.

«Однажды вечером я перебирал использованные билеты и заметил, что на одном из них не стерта защитная полоса», — рассказал сын Аруны Абхи Шах (Abhi Shah). После того как молодой человек стер защитный слой, выяснилось, что выигрыш по билету составляет один миллион долларов (73,5 миллиона рублей).

В течение двух дней семья Шахов размышляла, стоит ли возвращать билет покупательнице. В итоге они все же решили сообщить клиентке о ее ошибке. «Как только я протянул ей билет, она села на пол и заплакала как ребенок», — описал владелец магазина реакцию женщины.

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