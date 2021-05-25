Женщина получила обратно выброшенный ею лотерейный билет на 73 миллиона рублей

Женщина из штата Массачусетс, США, выбросила выигрышный билет, но получила его обратно через 10 дней.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на FOX 8.

Аруна Шах (Aruna Shah) продала лотерейный билет одной из постоянных клиенток магазина, однако та сразу же выбросила его, решив, что он ничего не стоит. Билет пролежал в магазине 10 дней.

«Однажды вечером я перебирал использованные билеты и заметил, что на одном из них не стерта защитная полоса», — рассказал сын Аруны Абхи Шах (Abhi Shah). После того как молодой человек стер защитный слой, выяснилось, что выигрыш по билету составляет один миллион долларов (73,5 миллиона рублей).

В течение двух дней семья Шахов размышляла, стоит ли возвращать билет покупательнице. В итоге они все же решили сообщить клиентке о ее ошибке. «Как только я протянул ей билет, она села на пол и заплакала как ребенок», — описал владелец магазина реакцию женщины.