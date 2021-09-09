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Жеребцова останется директором сельхозпредприятия, которое объединяют с фермой в Карелии

Новости. Общество
06:40, 10 Сентября 2021
фото: ИА «Республика» / Борис Касьянов

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Антонина Жеребцова решила продолжить работу на посту гендиректора племенного хозяйства «Ильинское».

Напомним, на этой неделе Минсельхоз республики сообщил о том, что известный руководитель сельхозпредприятия по своему желанию уходит с поста гендиректора. В сентябре истекал срок трудового договора Антонины Жеребцовой. Руководство ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» министерство отдавало в руки Юрия Бурцева, возглавляющего молочную ферму «Искра».

В минувший четверг, 9 сентября, ситуация изменилась.

«Для обеспечения преемственности деятельности предприятия в период сложных процедур объединения активов ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» и ООО «Молочная ферма «Искра» Антонина Жеребцова приняла ответственное решение продлить служебный контракт и продолжить трудовую деятельность на должности генерального директора», - говорится в сообщении Минсельхоза Карелии.

Антонина Жеребцова возглавляет бывший совхоз «Ильинский» с 2006 года. Под ее руководством предприятие получило статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота айрширской породы, оно ежегодно наращивает объемы производства молока, проводит техническую и технологическую модернизацию производства. В настоящее время является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Карелии. Здесь работают более 200 человек.

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