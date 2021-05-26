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Жертвами педофила в Петрозаводске стали три маленькие девочки 6
Сегодня 11:49

Жертвами педофила в Петрозаводске стали три маленькие девочки

Новости. Криминал
11:49, 27 Мая 2021
фото: © Коллаж / ИТАР-ТАСС/ Архив/ Виталий Белоусов / pixabay.com

В Петрозаводске 26 летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех маленьких девочек, из которых двум было 9 лет и одной 7, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в 2019 году 26-летний петрозаводчанин совершил насильственные действия сексуального характера, убедив двух 9-летних и одну 7-летнюю девочку изготовить и передать ему по интернету фото порнографического характера с потерпевшими. Затем обвиняемый разместил полученные порнографические фотографии несовершеннолетних в интернете, где они были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц.

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В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Петрозаводчанин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении лиц, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).

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Комментарии

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Дана
2021-05-27 13:27:21
Так и не поняла что он сделал? Они ему фотки выслали? Или он их насильно фотографировал?
Off
2021-05-27 13:02:03
Типичный педриот . В свое время , следаки обещали обнародовать подельников Вани Романова , мол они окопались в самой влиятельной партии ...но потом, спустя время ..тихо слились . Проще дедушуку -историка закошмарить ..а эти социально -близкие .
театральный критик
2021-05-27 13:19:08
Off, латентный, потряси плакатиком, может полегчает. Или портрэт ночного фотографа у трунова купи. Никто не покупает. Даже агрекалчнутые :)
театральный критик
2021-05-27 11:53:08
Хде фукс, леповецкий, трунов, слабунова с плакатиками ?
Изя
2021-05-27 11:58:28
театральный критик, ульянова позабыл )))
театральный критик
2021-05-27 12:47:55
Изя, не наговаривай. Ульянов не состоит в ихней секте и за ночного фотографа никогда не встревал. Портреты евонные не рисовал и не истерил в интернете
Гость
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