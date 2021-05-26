Жертвами педофила в Петрозаводске стали три маленькие девочки

В Петрозаводске 26 летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех маленьких девочек, из которых двум было 9 лет и одной 7, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в 2019 году 26-летний петрозаводчанин совершил насильственные действия сексуального характера, убедив двух 9-летних и одну 7-летнюю девочку изготовить и передать ему по интернету фото порнографического характера с потерпевшими. Затем обвиняемый разместил полученные порнографические фотографии несовершеннолетних в интернете, где они были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Петрозаводчанин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении лиц, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).