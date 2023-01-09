Жилищное строительство в Карелии выросло в 2022 году

В Карелии за 11 месяцев 2022 года было построено 284,2 тыс. кв. метров жилья, что на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Из общего объема построенного жилья 62% составили дома, введенные в рамках ИЖС.

Население за свой счёт и с помощью кредитов построило 1704 дома общей площадью 176,4 тыс. кв. метров, что на 10,3% больше, чем в январе–ноябре 2021 года.