Жилнадзор оценил реальность коллапса в ЖКХ Карелии из-за смены ряда управляющих компаний

Новые лицензии в 2023 году смогут получить не все управляющие компании в Карелии, что приведет к их уходу с рынка.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства республики председатель госкомитета по жилищному надзору Александр Темнышев.

Он ответил на вопрос главы Карелии Артура Паренчикова, что произойдет, если управляющие компании, которые отвечают за содержание десятков или сотен домов, лишатся лицензий и перестанут обслуживать этот жилфонд.

«Мы не собираемся лишать лицензий всех поголовно, а только тех, которые, будем говорить, постигли личные амбиции, а не желание решать проблемы жильцов», — ответил Темнышев.

По его словам, новые лицензии будут выдавать на основании определенных критериев.

Руководитель Госкомитета уверен, что если с рынка уйдет ряд компаний, то их место тут же займут другие, и жилой фонд не останется без присмотра.

«Коллапса не будет», — резюмировал Темнышев.