Жилой дом "Изумрудный" отпразднует новоселье летом 2018 года

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Каждый житель Петрозаводска знает, как печально выглядела территория в центре города напротив "Онего Паласа" и Левашовского бульвара.
Строительная компания "Баренц Групп" решила эту задачу, и сегодня со стороны улицы Еремеева можно увидеть четырехэтажный дом с ухоженной придомовой территорией и стильными фасадами. Первый этап строительства уже сдан в прошлом году, а второй этап ждет своих новоселов уже этим летом.
ЖК "Изумрудный" - это современный монолитный дом, построенный с применением последних технологий в строительстве. В комплексе есть не только стандартные планировки, но и индивидуальные, всегда есть возможность перепланировать свое пространство на стадии строительства. Большое преимущество комплекса - это своя крышная котельная. У жителей дома всегда будет тепло и горячая вода, а коммунальные платежи значительно ниже стандартных. Придомовая территория ухожена и оснащена детскими площадками и парковочными зонами, а для большего комфорта территория озеленена крупномерными деревьями.
Инфраструктура комплекса очень разнообразна и имеет следующие преимущества:
1) Расположение в центре:
- Зеленый центр города с шаговой доступностью ко всем достопримечательностям
- Все государственные учреждения и деловые центры рядом
- Супермаркеты, аптеки и другие магазины по- близости
- Детские сады и гимназии напротив
2) Близость к озеру:
- Живописная набережная в шаговой доступности
- Рядом скверы и парки
- Дом расположен вдоль прогулочного бульвара
4) Транспорт
- Транспортная доступность к комплексу
- Рядом остановочные комплексы
Подробная информация в офисе продаж по адресу К.Маркса 1А, по телефону 331-331, а так же на сайте www.barenz.group или в социальных сетях Баренц Групп в VK, Баренц Групп в instagram.
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