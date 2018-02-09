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Новости. Экономика
12:13, 09 Февраля 2018

Жилой дом "Изумрудный" отпразднует новоселье летом 2018 года

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Каждый житель Петрозаводска знает, как печально выглядела территория в центре города напротив "Онего Паласа" и Левашовского бульвара.

Строительная компания "Баренц Групп" решила эту задачу, и сегодня со стороны улицы Еремеева можно увидеть четырехэтажный дом с ухоженной придомовой территорией и стильными фасадами. Первый этап строительства уже сдан в прошлом году, а второй этап ждет своих новоселов уже этим летом.

ЖК "Изумрудный" - это современный монолитный дом, построенный с применением последних технологий в строительстве. В комплексе есть не только стандартные планировки, но и индивидуальные, всегда есть возможность перепланировать свое пространство на стадии строительства. Большое преимущество комплекса - это своя крышная котельная. У жителей дома всегда будет тепло и горячая вода, а коммунальные платежи значительно ниже стандартных. Придомовая территория ухожена и оснащена детскими площадками и парковочными зонами, а для большего комфорта территория озеленена крупномерными деревьями.

Инфраструктура комплекса очень разнообразна и имеет следующие преимущества:

1) Расположение в центре:

  • Зеленый центр города с шаговой доступностью ко всем достопримечательностям
  • Все государственные учреждения и деловые центры рядом
  • Супермаркеты, аптеки и другие магазины по- близости
  • Детские сады и гимназии напротив

2) Близость к озеру:

  • Живописная набережная в шаговой доступности
  • Рядом скверы и парки
  • Дом расположен вдоль прогулочного бульвара

4) Транспорт

  • Транспортная доступность к комплексу
  • Рядом остановочные комплексы

Подробная информация в офисе продаж по адресу К.Маркса 1А, по телефону 331-331, а так же на сайте www.barenz.group или в социальных сетях Баренц Групп в VKБаренц  Групп в instagram.

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