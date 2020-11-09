Житель Карелии едва не лишился бизнеса из-за долга в 13 миллионов рублей

В Олонецком районе предприятие, занимающееся разведением рыбы, накопило долг в размере более 13 млн рублей, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов.

В отделении судебных приставов по Олонецкому району в октябре было возбуждено исполнительное производство.



Предприятие, занимающееся разведением рыбы, накопило долг в размере более 144 тысяч евро, что составляет более 13 миллионов рублей. Бизнесмен не оплатил поставляемый корм для рыбы, из-за чего и образовался такой долг.

Судебный пристав арестовал недвижимое имущество предприятия, в том числе и рыбные садки. Руководитель общества был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, предупрежден об уголовной ответственности. Также ему разъяснили, что в случае неисполнения требований, судебный пристав наложит исполнительский сбор — без малого 1 миллион рублей, что еще увеличит сумму задолженности.

В результате предприниматель оплатил всю сумму долга.