Mash: главный Дед Мороз России лишился своей резиденции

Компанию, отвечающую за особняк волшебника, ликвидировали за долги перед налоговой.

Главный Дед Мороз России лишился своей резиденции в Великом Устюге, задолжав налоговой службе 52 тысячи рублей, пишет телеграм-канал Mash.

По информации Mash, налоговики на днях закрыли юрлицо, отвечавшее за особняк главного новогоднего деда в Вологодской области.

Управляла «Резиденцией Деда Мороза» и другими фирмами, связанными с брендом «Дед Мороз», ярославский депутат Татьяна Муромцева. В 2022 году её задержали за финансовые махинации и растрату бюджета на бренд «Дед Мороз». Ущерб тогда составил 100 млн рублей.



Долг в 52 тысяч повис на ООО «Резиденция Деда Мороза», его решили ликвидировать. Деятельность фирмы перешла туристскому муниципальному центру. А бренд захотел забрать крупный бизнес Вологды, сообщил Mash.



Самого главного Деда Мороза России зовут Андрей Балин. У 47-летнего мужчины есть подаренная администрацией квартира. Соотечественник надедморозил за 25 лет на четыре элитные иномарки с красивыми номерами, добавил источник.