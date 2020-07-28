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Житель Карелии не смог продать авто из-за долга в 12 тысяч рублей

Новости. Общество
18:00, 28 Июля 2020
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
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Житель Питкярантского района накопил долги по административным штрафам, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Долги превысили 12 тысяч рублей.

Должник по месту регистрации не проживал и почтовую корреспонденцию не получал – письма, направленные по его адресу, возвращались.

Приставы выяснили, что в собственности у должника находится автомобиль Mercedes-Benz. Было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия.

Из-за этого мужчина не смог продать авто и погасил задолженность.

Ранее приставы Карелии арестовали у должника баню, дом и землю, чтобы заставить его вернуть 750 тысяч рублей государству.

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