Житель Карелии не смог продать авто из-за долга в 12 тысяч рублей

Житель Питкярантского района накопил долги по административным штрафам, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Долги превысили 12 тысяч рублей.



Должник по месту регистрации не проживал и почтовую корреспонденцию не получал – письма, направленные по его адресу, возвращались.



Приставы выяснили, что в собственности у должника находится автомобиль Mercedes-Benz. Было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия.

Из-за этого мужчина не смог продать авто и погасил задолженность.

Ранее приставы Карелии арестовали у должника баню, дом и землю, чтобы заставить его вернуть 750 тысяч рублей государству.