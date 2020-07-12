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В Петрозаводске будут судить 18 участников ОПГ по сбыту наркотиков

Новости. Криминал
13:33, 13 Июля 2020
фото: коллаж © pxhere / Столица на Онего
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Прокуратура республики направила в суд два уголовных дела в отношении 16 жителей Петрозаводска и 2 жителей Архангельской области, осуществлявших незаконный сбыт синтетических наркотиков, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, ОПГ с 2017 года был организован систематический сбыт наркотических средств через Интернет-магазин на территории нескольких субъектов Северо-Западного федерального округа, в том числе и Карелии. В 2018 году обвиняемые участвовали в незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом на территории Петрозаводска, Кондопоги, Олонецкого и Прионежского районов. Одни участники ОПГ выполняли функции "оптовых закладчиков": получали оптовые партии наркотиков, расфасовывали их по разовым дозам и размещали расфасованный "товар" по тайникам. Другие участники сообщества были "розничными закладчиками". Они непосредственно доставляли наркотик в место, координаты которого в дальнейшем сообщались покупателю.

В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами из незаконного оборота было изъято более 6 кг наркотических средств.

Прокуратура республики утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении.

Уголовное дело в отношении 5 обвиняемых было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, остальные 13 привлечены к ответственности в рамках основного уголовного дела.

Оба уголовных дела направлены в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее жителя Карелии отправили в колонию на 7,5 лет за попытку продать наркотики.

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