Жителя Карелии отправили в колонию на 7,5 лет за попытку продать наркотики

Жителя Пудожа осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков, сообщается на сайте районного суда.
Мужчина покупал гашиш и амфетамин в крупном размере, хранил вещества при себе в предметах одежды, ручной клади, по месту жительства и пытался продать.
При задержании у местного жителя изъяли наркотики общим весом более 70 граммов.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Карелии будут судить мужчину, "отмывшего" для наркокартеля 8 млн рублей.
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