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В Карелии будут судить мужчину, "отмывшего" для наркокартеля 8 млн рублей

Новости. Криминал
12:00, 26 Июня 2020
фото: © ТАСС/ Юрий Машков
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Местного жителя будут судить за совершение преступлений в составе организованной группы в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчина был привлечен к преступной деятельности в качестве "обнальщика" денег, полученных от продажи наркотиков на территории нескольких регионов.

С марта по июль 2019 года обвиняемым были обналичены и переданы иным участникам преступной группы почти 8 млн рублей.

Молодой человек также стал осуществлять и функции "закладчика".

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.

Ранее житель Карелии получил "условку" за продажу гашиша.

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Комментарии

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