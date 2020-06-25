В Карелии будут судить мужчину, "отмывшего" для наркокартеля 8 млн рублей

Местного жителя будут судить за совершение преступлений в составе организованной группы в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в прокуратуре Карелии.
Мужчина был привлечен к преступной деятельности в качестве "обнальщика" денег, полученных от продажи наркотиков на территории нескольких регионов.
С марта по июль 2019 года обвиняемым были обналичены и переданы иным участникам преступной группы почти 8 млн рублей.
Молодой человек также стал осуществлять и функции "закладчика".
Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.
Ранее житель Карелии получил "условку" за продажу гашиша.
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