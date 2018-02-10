Житель Карелии не стал рассказывать полиции, что друг воткнул ему нож в живот

В поселке Калевала местный житель, несмотря на тяжесть полученной травмы, испугался за судьбу своего ревнивого друга и не сразу рассказал о своем обидчике сотрудникам полиции, сообщили в МВД Карелии.

Как установило следствие, 48-летний житель поселка Калевала, ранее уже имевший проблемы с законом, январским днем поссорился с супругой. Конфликт произошел на фоне распития алкоголя. Тогда обиженная спутница ушла в гости к общему товарищу. Ревнивый муж вскоре также последовал в дом приятеля. Там вновь вспыхнула ссора.

Гость схватил кухонный нож и нанес удар хозяину в живот. Однако потерпевший, несмотря на тяжесть полученной травмы, испугался за судьбу своего ревнивого друга и не сразу рассказал о своем обидчике сотрудникам полиции.

По данному факту в следственном отделении ОМВД России по Калевальскому району было возбуждено и расследовалось уголовное дело. В настоящее время данное уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.