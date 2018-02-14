Житель Карелии несколько лет истязал и насиловал собственных дочерей

В Карелии мужчина обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает региональный СКР.

По версии следствия, с 2014 года по 2017 год 48-летний житель Карелии причинял двум своим малолетним дочерям физические и психические страдания, лишал сна, отдыха и покоя, совершая в отношении них насильственные действия сексуального характера и их истязание.

"Содержал детей в антисанитарных условиях, не обеспечивал их необходимыми продуктами питания и одеждой, заставлял под угрозой наказания выполнять различные физические работы, унижал их честь и достоинство", - отмечается в сообщении.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.