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Житель Карелии показал, на какой скорости несся в Кижи погибший индеец, снявший фильм о нашей республике (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:25, 19 Февраля 2021
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В Медвежьегорске местный житель показал видео, как Дик О Хари гонял по Карелии на машине, когда приехал снимать кино о нашей республике.

"В автокатастрофе погиб Дик О Хари - индеец, с которым в 2018-м мы ездили на Кижи и в Пегрему для съёмок фильма о Карелии. Тогда он тоже гнал на хорошей скорости", - написал Александр из Медвежьегорска у себя на странице в соцсети и опубликовал видео.

Напомним, 16 февраля на Кипре погиб американский актер и режиссер Дик О'Хари, снявший фильм о Карелии.
По информации полиции, 58-летний водитель ехал по дороге между деревнями Айя-Варвара и Аксилу. По всей видимости, мужчина немного превысил скорость и не был пристегнут ремнем безопасности. Он потерял управление машиной, которая съехала с трассы и несколько раз перевернулась. Сотрудники пожарно-спасательной службы вызволили пострадавшего из искореженного салона автомобиля и доставили его в отделение скорой помощи больницы в Пафосе, где врачи констатировали его смерть.

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