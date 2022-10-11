Житель Карелии рискнул четырьмя годами свободы ради одной бутылки пива

Подозреваемого в грабеже костомукшанина задержал экипаж дорожной полиции, сообщили в МВД Карелии.

В Костомукше экипаж ГИБДД по ориентировке задержал 41-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже. В полицию позвонили из магазина в центре города и сообщили об открытом хищении одной бутылки пива.



Кроме того, участковый в Лахденпохском районе нашел подозреваемого, который вынес из сетевого магазина две бутылки водки. Преступление ранее судимый мужчина совершил днем в одном из поселков. В результате 27-летний житель Карелии вновь стал фигурантом уголовного дела о грабеже.

Аналогичный случай произошел в одном из поселков Сегежского района. Утром в магазин пришел неизвестный, взял бутылку водки и покинул торговую точку. Местный участковый нашел подозреваемого — 33-летнего мужчину, который ранее также имел проблемы с законом.

По всем трем случаям возбуждены и расследуются уголовные дела. По статье о грабеже каждый из троих фигурантов рискует получить до четырех лет в колонии.