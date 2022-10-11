Житель Карелии срубил на дрова шесть сосен и три березы и теперь ответит перед законом

Уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений расследуется в Лоухском районе, сообщили в МВД Карелии.

В Лоухском районе во время совместного рейда сотрудники полиции и представители лесного хозяйства нашли незаконную делянку.



На территории природоохранной зоны неизвестный срубил девять деревьев.



Установлено, что к преступлению причастен 42-летний местный житель: он срубил шесть сосен и три березы, которые пустил на дрова.