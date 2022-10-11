Житель Карелии срубил на дрова шесть сосен и три березы и теперь ответит перед законом

Уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений расследуется в Лоухском районе, сообщили в МВД Карелии.
В Лоухском районе во время совместного рейда сотрудники полиции и представители лесного хозяйства нашли незаконную делянку.
На территории природоохранной зоны неизвестный срубил девять деревьев.
Установлено, что к преступлению причастен 42-летний местный житель: он срубил шесть сосен и три березы, которые пустил на дрова.
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