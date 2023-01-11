Житель Петрозаводска пришел в банк в карнавальной маске и угрожал всех избить

В среду, 11 января, в один из банков Петрозаводска зашел мужчина в маске и угрожал всем физической расправой.

Вечером 11 января рработники одного из банков Петрозаводска нажали тревожную кнопку.



По словам персонала, в помещение зашел неизвестный в черной одежде и карнавальной маске и стал угрожать всем присутствующим физической расправой. После он скрылся в неизвестном направлении.



Росгвардейцы обнаружили мужчину схожего по приметам недалеко от банка. Его задержали и доставили в полицию, рассказали в Росгвардии Карелии.