Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. От читателей
10:43, 28 Мая 2019
фото: читатель "Столицы на Онего"

Житель Петрозаводска пожаловался, что весь город в мусоре

Загрузка...

Петрозаводчанин пожаловался на то, что в их дворе на улице Советской мусор не вывозят, хотя оплату берут регулярно.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился горожанин, проживающий в доме на улице Советской. Он сообщил, что год назад фотографировал неубранную контейнерную площадку, а сегодня, несмотря на то, что деньги за вывоз мусора берут регулярно, картина не поменялась.

"Прошёл год, как писал о свалке вокруг контейнерной площадки на улице Советская в Петрозаводске, - сообщил горожанин, - ничего не меняется, кучи мусора. За что мы платим деньги? За вывоз мусора? А его вывозят? Администрации Петрозаводска, кажется, не до мусора, весь город в мусоре!"

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-05-28 12:57:10
Жить так вы будете всегда, ибо достойны. :)
User
2019-05-28 12:32:13
Во всех сферах эффективнейший менеджмент. Республика не устала от кумовства?
zanoza
2019-05-28 11:03:22
Гнать в шею этого горе-оператора! НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ!
ПлачУ и ПлАчу
2019-05-28 12:35:03
zanoza, в шею гнать мэра, нанявшего халявщиков.
zanoza
2019-05-28 13:07:27
ПлачУ и ПлАчу, всех в шею гнать надо ,расплодились дармоеды.
Плейшнер
2019-05-28 12:54:27
ПлачУ и ПлАчу, Назначало то рег.оператора республиканская власть , с них должен быть и спрос , а отдуваются муниципальные власти . Разберитесь для начала в сути вопроса .
Правдоруб
2019-05-28 10:55:22
И превратилась Карелия и Петрозаводск в помойку благодаря " умелой и профессиональной " работе регионального оператора . Другого и быть не могло с такой " организацией " работы по вывозу мусора .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2019, 21:20
ФОТО: Ольга Бузова показала себя в микро-бикини
21.05.2019, 13:49
Холод наступает на Карелию
22.05.2019, 13:09
ВИДЕО: Бразильский футболист Луис Адриано подарил петрозаводчанке Porsche
24.05.2019, 10:00
Глава муниципалитета Карелии отправил районным властям кукиш
22.05.2019, 14:33
Чиновничий "историзм" ударил по горожанам
24.05.2019, 18:40
Стало известно, в каком районе Карелии самая высокая радиация

Аналитика

Сегодня 09:40
Капитал
"Человек должен жить, а не выживать" 1
Председатель парламентского комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин предложил свое видение решения проблемы с предоставлением жилья отдельным категориям граждан.
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
"Баренц Групп" поможет переехать в квартиру мечты без хлопот
27.05.2019 11:56
"На этом же не заработать" 7
27.05.2019 09:56
"Сохранить все памятники деревянного зодчества нам не удастся"
24.05.2019 14:47
Вся аналитика

Чтиво

27.05.2019 11:01
Частная жизнь
Автограф президента 3
Туристка из Карелии поделилась впечатлениями от встречи с Саули Ниинисте.
Перемен, мы ждем перемен 5
24.05.2019 11:37
Костная клиника: аллергия наступает…
22.05.2019 13:50
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
архив чтиво

Медиа

День пограничника-2019 в Петрозаводске
Новое
Сегодня 12:52
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»