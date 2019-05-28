Житель Петрозаводска пожаловался, что весь город в мусоре

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Петрозаводчанин пожаловался на то, что в их дворе на улице Советской мусор не вывозят, хотя оплату берут регулярно.
В редакцию "Столицы на Онего" обратился горожанин, проживающий в доме на улице Советской. Он сообщил, что год назад фотографировал неубранную контейнерную площадку, а сегодня, несмотря на то, что деньги за вывоз мусора берут регулярно, картина не поменялась.
"Прошёл год, как писал о свалке вокруг контейнерной площадки на улице Советская в Петрозаводске, - сообщил горожанин, - ничего не меняется, кучи мусора. За что мы платим деньги? За вывоз мусора? А его вывозят? Администрации Петрозаводска, кажется, не до мусора, весь город в мусоре!"
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