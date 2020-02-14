Житель Петрозаводска за разбойное нападение на финского туриста отправился в колонию строгого режима

Об этой криминальной истории нашему изданию рассказал старший помощник прокурора Петрозаводска Олег Беляев.

- 21 июня в Петрозаводск на своем автомобиле приехал житель Финляндии, с его слов, желающий здесь "хорошо отдохнуть", - сообщил Олег Беляев. – На следующий день вечером он пришел в кафе на проспекте Карла Маркса, где выпил приличное количество водки, пива и поужинал. Затем финский турист захотел развлечься и потанцевать. Уже после полуночи на такси он доехал до одного из торговых центров города, где имеется ресторан с дискотекой. Однако платить за вход в увеселительное заведение 200 рублей не захотел, решив, что это дорого. Поэтому мужчина присел на скамейку около ресторана.

Через некоторое время, по информации старшего помощника прокурора, к финскому туристу подсел незнакомый мужчина (как выяснилось позже, это был петрозаводчанин Евгений), немного разговаривающий по-английски. Услышав, что гость из Финляндии хочет потанцевать, Евгений, тоже находившийся в подпитии, выразил готовность отвезти его "на другую дискотеку". Не подозревавший ничего плохого финский турист согласился и около двух часов ночи последовал за Евгением.

А дальше случилось то, чего следовало ожидать в этой ситуации.

- В лесном массиве, в районе улицы Ленинградской, Евгений силой толкнул гражданина Финляндии в спину, тот не удержался на ногах и покатился вниз с горки, на которой они в этот момент находились, - рассказал Олег Беляев. – После этого Евгений несколько раз ударил свою жертву кулаком в голову и грудь и потребовал денег. Не желая дальнейшего применения к нему физического насилия, потерпевший достал из кармана своих брюк все имевшиеся у него 15 тысяч рублей и отдал Евгению. После этого тот ушел.

Избитый финский турист по подсказке прохожих дошел до управления ГИБДД, сотрудникам которого рассказал о произошедшем. Полицейские отвезли его в БСМП, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Совершивший разбойное нападение на гражданина Финляндии мужчина вскоре был установлен и задержан. Им оказался 38-летний петрозаводчанин, ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи. За указанное преступление суд приговорил его к пяти годам шести месяцам колонии строгого режима.