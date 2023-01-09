Житель Подмосковья ради бутылки рискнул свободой в Карелии

Житель Московской области спрятал алкоголь под куртку и попытался вынести товар из петрозаводского магазина.

В воскресенье, 8 января, сотрудники одного из гипермаркетов Петрозаводска воспользовались тревожной кнопкой. Наряд Росгвардии выяснил, что неизвестный пронес мимо кассы продукты на сумму около полутора тысяч рублей.



Чуть позже группа задержания выехала в другой гипермаркет. Как оказалось, житель Московской области спрятал алкоголь под куртку и попытался вынести из торгового зала.



Двумя днями ранее к росгвардейцам обратились работники магазина в Кондопоге. Оказалось, что 20-летний горожанин вынес из торгового заведения шоколад общей стоимостью более тысячи рублей.

Всех нарушителей отвезли в полицию, сообщили в росгвардии Карелии.