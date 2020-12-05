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Жителей Карелии проконсультируют по вопросам землеустройства и кадастра

Новости. Общество
13:04, 06 Декабря 2020
фото: © Fotolia
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Управление Росреестра проведет по Карелии проведет серию горячих линий.

Ведомство анонсировало серию горячих линий, которые пройдут с 7 по 11 декабря по темам:

- "Документы, необходимые для проведения государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав" 7 декабря с 10 до 12 часов. Телефон горячей линии: 8 (8142) 76 57 82.

- "Установление границ земельных участков" консультирует межмуниципальный отдел по Сегежскому, Кемскому и Беломорскому районам Управления Росреестра по Республике Карелия 8 декабря с 10 до 12 часов. Телефон горячей линии 8 (814 58) 7 22 42 (Кемь).

- По вопросам коррупционных правонарушений 9 декабря с 10 до 12 часов. Телефон горячей линии 8 (8142) 78 03 28.

- "Осуществление контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" 10 декабря с 10 до 13 часов.  Телефон горячей линии: 8 (8142) 76 20 03.

- "Порядок предоставления документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства" 11 декабря с 10 до 13 часов. Телефон горячей линии: (8142) 76 29 31.

- "Порядок определения и оспаривания результатов кадастровой стоимости объектов недвижимости" 11 декабря с 10 до 13 часов. Телефон горячей линии: (8142) 78 10 70.

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