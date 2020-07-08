Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами

Станция переливания крови Петрозаводска приглашает доноров двух редких групп.

Станция переливания крови нуждается в донорах крови B(III) Rh (-), АВ (IV) Rh (-). Доноров данных групп крови просят в ближайшие рабочие дни посетить службу крови, пишут в паблике станции.

Прием доноров осуществляется с 8 до 13 часов ежедневно (кроме выходных) по предварительной записи. Запись на донацию по номеру телефона регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Напомним, служба крови Карелии проводит в июле "Субботу доноров".