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Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами

Новости. Общество
09:13, 09 Июля 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
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Станция переливания крови Петрозаводска приглашает доноров двух редких групп.

Станция переливания крови нуждается в донорах крови B(III) Rh (-), АВ (IV) Rh (-). Доноров данных групп крови просят в ближайшие рабочие дни посетить службу крови, пишут в паблике станции.

Прием доноров осуществляется с 8 до 13 часов ежедневно (кроме выходных) по предварительной записи. Запись на донацию по номеру телефона регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Напомним, служба крови Карелии проводит в июле "Субботу доноров".

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