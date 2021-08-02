Жителей Петрозаводска предупреждают об опасности падения деревьев (ФОТО)

Из-за сильного ветра в Петрозаводске возросла опасность падения деревьев и рекламных щитов, уже зафиксированы инциденты.

В паблике Единой дежурно-диспетчерской службы появилось предупреждение о сильном ветре и связанной с этим угрозе падения деревьев.

«В связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра до 15 — 20 м/с возникла угроза падения деревьев. Во избежание чрезвычайных ситуаций не стоит парковать транспортные средства около деревьев и рекламных конструкций. Будьте внимательны и осторожны», — опубликовали информацию в ЕДДС Петрозаводска.

Ранее в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось фото упавшего дерева на улице Машезерской. Дерево рухнуло прямо на дорогу, оборвав провода и едва не задев стоявший рядом автомобиль.

Информация об упавшем дереве появилась в 13.00, а уже спустя час очевидцы сообщили, что последствия аварии были устранены.

Ранее на окраине Петрозаводска ветер сорвал дорожный знак.