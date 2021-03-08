Жителей Петрозаводска приглашают на онлайн-дискуссию "Женский голос в мире кино"

Онлайн-дискуссия состоится в рамках Фестиваля европейского кино.

В среду, 10 марта, в 19.30 жителей Петрозаводска приглашают на онлайн-дискуссию на тему "Женский голос в мире кино", которая состоится в рамках Фестиваля Европейского кино.

Как сообщают организаторы, участники встречи обсудят вопросы художественного видения женщин, важные для них темы и сюжеты в кинематографе, творческие амбиции в профессии, а также то, какую поддержку женщины получают в процессе создания фильмов.

Активные деятели киноотрасли Европы, режиссеры Элиза Мишто ("Стой на месте" / Stillstehen, Германия) и Анна Видулея ("Хомо Новус" / Homo Novus, Латвия) поговорят на заданную тему с российскими экспертами — продюсером и куратором Майей Кузиной, киноведом и сценаристом Всеволодом Коршуновым, журналистом и кинокритиком Алисой Таежной, которая также выступит в роли модератора.

Участники дискуссии смогут задать вопросы в онлайн-чате.

Встреча пройдет на платформе ZOOM. Прямая трансляция дискусии будет осуществляться в группе ВКонтакте, посвященной кинофестивалю, а также на каналах арт-объединения CoolСonnections в YouTube и Facebook.

Онлайн-встреча открыта для всех желающих.