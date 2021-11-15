Жителей Петрозаводска просят воздержаться от выхода на лед на набережной из-за перегона судна

В пятницу Петрозаводская судоходная компания будет перегонять буксир от пассажирского причала на набережной до Онежского судостроительного-судоремонтного завода.

По сообщению ЕДДС Петрозаводска, 17 декабря с 8.00 до 10.00 ООО «Петрозаводская судоходная компания» будет перегонять буксир ОТА-990 от пассажирского причала на проспекте Карла Маркса, 1, до Онежского судостроительного-судоремонтного завода на улице Ригачина. Судно поставят на ремонт.

«Во избежание несчастных случаев просим вас воздержаться от выхода на лед, выезде на снегоходах в указанном районе», — говорится в сообщении ЕДДС города.