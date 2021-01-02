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Жителей России старше 45 лет начнут уведомлять о размере будущей пенсии

Новости. Экономика
21:40, 02 Января 2021
фото: Валерий Матыцин/ТАСC
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Пенсионный фонд России будет рассылать всем россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда.

Уведомления будут приходить автоматически через портал госуслуг раз в три года, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу министерства.

В уведомлении будут указаны размер отчислений и примерный размер пенсии по старости, сроки и условия начала получения пенсии, параметры расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.

"Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов", - сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. По его словам, эти уведомления помогут людям понять свои перспективы.

Минтруд пояснил, что к 45 годам у большинства граждан есть определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень пенсионных выплат. В случае если размер пособия покажется им недостаточным, у людей этого возраста еще достаточно времени, чтобы принять меры для повышения своей пенсии.

Напомним, 1 января в России вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года. С 2014 года 6% зарплаты россиян, которые должны идти в накопительную часть, идут в страховую - на выплаты действующим пенсионерам.

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