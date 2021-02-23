Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Японская писательница рассказала, что ее поразило в России 3
23.02.2021 20:40
Спасатели на площади Кирова "ликвидируют последствия ДТП" (ФОТО)
23.02.2021 13:49
"Недовольство будет нарастать" 1
Сегодня 10:33
Песчаные бури Сахары окрасили снег в Финляндии в коричневый цвет 2
23.02.2021 21:40
В мэрии рассказали, на каких улицах Петрозаводска подрядчик ночью убрал снег 1
23.02.2021 14:58
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО) 29
23.02.2021 14:53

Жители Карелии через суд легализуют незаконные гаражи, не дожидаясь "гаражной амнистии"

Новости. Общество
12:29, 24 Февраля 2021
фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС
Загрузка...

Гаражно-строительные кооперативы в Карелии через суд добиваются признания права собственности на гаражи, которые считаются незаконными из-за пробелов в российском законодательстве.

Об этом сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Республике Карелия.

Судебные тяжбы связаны с оформлением прав собственности на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ.

"В подобных случаях оформить право собственности на гараж представляется возможным только в судебном порядке. На территории Республики Карелия получила широкое распространение практика обращения членов гаражно-строительных кооперативов в суды общей юрисдикции с исками о признании права собственности на гаражные боксы. В большинстве случаев суды удовлетворяют заявленные требования, после чего члены гаражно-строительных кооперативов обращаются за осуществлением государственного кадастрового учета (при необходимости) и за регистрацией права собственности на гаражные боксы на основании вступивших в законную силу решений судов", - говорится в сообщении.

Эта проблема потеряет актуальность после вступления в силу федерального закона о "гаражной амнистии".

Кому поможет этот закон, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
18.02.2021, 06:40
Виды карельской деревни, где открыл фирму миллиардер Абрамович, появились в соцсети (ФОТО)
17.02.2021, 13:00
Ураганный ветер и сильные морозы надвигаются на Карелию
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
19.02.2021, 09:38
Распродается по дешевке очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии

Аналитика

Сегодня 10:33
Политкухня
"Недовольство будет нарастать" 1
По итогам встречи с лидером КПРФ в Карелии Евгением Ульяновым участники приняли жесткое обращение к властям.
Безопасность в доме во многом зависит от управляющей организации
Сегодня 10:15
Как изменить Конституцию за полчаса 11
18.02.2021 15:25
Развод по правилам 7
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 20
18.02.2021 10:40
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»