Жители Карелии через суд легализуют незаконные гаражи, не дожидаясь "гаражной амнистии"

Гаражно-строительные кооперативы в Карелии через суд добиваются признания права собственности на гаражи, которые считаются незаконными из-за пробелов в российском законодательстве.

Об этом сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Республике Карелия.

Судебные тяжбы связаны с оформлением прав собственности на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ.

"В подобных случаях оформить право собственности на гараж представляется возможным только в судебном порядке. На территории Республики Карелия получила широкое распространение практика обращения членов гаражно-строительных кооперативов в суды общей юрисдикции с исками о признании права собственности на гаражные боксы. В большинстве случаев суды удовлетворяют заявленные требования, после чего члены гаражно-строительных кооперативов обращаются за осуществлением государственного кадастрового учета (при необходимости) и за регистрацией права собственности на гаражные боксы на основании вступивших в законную силу решений судов", - говорится в сообщении.

Эта проблема потеряет актуальность после вступления в силу федерального закона о "гаражной амнистии".

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