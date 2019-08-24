Жители Карелии обнаружили на острове Як в Белом море "мертвую зону"

Жители севера Карелии утверждают, что до них добралась радиация после взрыва в районе Белого моря.

Как утверждает одна из местных жительниц, на острове Як в Белом море обнаружилась "мертвая зона", на которой внезапно начали желтеть и увядать растения, исчезли ягоды; территорию покинули птицы. Об этом Ирина Кудряшова написала в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Общественный контроль. Г. Кемь", зафиксировавшая ситуацию на острове на камеру.

Местные жители считают, что причиной гибели растений может быть инцидент на военном полигоне в окрестностях села Ненокса Архангельской области, где в8 августа произошел взрыв. Тогда погибли семь человек – пять сотрудников госкорпорации "Росатом" и два министерства обороны РФ. В тот же день автоматизированная система контроля радиационной и метеорологической обстановки зафиксировала повышение радиационного фона в городе Северодвинске, расположенном в 40 километрах от полигона.

"Люди обеспокоены последствиями данного инцидента (ред. – взрыв в окрестностях села Ненокса Архангельской области). Пресса молчит. А между тем, спустя 10 дней, на островах Белого моря, близко лежащих к пос. Рабочеостровск Кемского района, растительность приняла совершенно нездоровый вид, впечатление, что деревья, трава, мох сожжены без огня. На островах исчезли даже поганки и мухоморы, завсегдатаи этих мест. Прошу дать пояснения: будут ли проводиться какие-то экспертизы, что вообще предпринимается правительством Республики по данному вопросу, как это всё скажется на здоровье людей?" - сообщается в письме, текст которого автор разместила в Сети.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Столицы на Онего".