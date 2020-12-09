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Жители Карелии оформили более 4 тысяч ипотечных кредитов в Сбере в этом году

Новости. Общество
13:07, 10 Декабря 2020
фото: Источник: Сбербанк
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За 11 месяцев 2020 года Сбербанк в Карелии выдал более 4 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 7,3 млрд рублей, что почти на 112% больше в количественном выражении и на 131% – в объеме, чем за весь 2019 год.

По льготной программе "Господдержка 2020" с апреля по октябрь жителям республики выдано почти 1500 кредитов общим объемом 3,2 млрд рублейДоля льготных кредитов в объеме всех выданных ипотечных кредитов на первичную недвижимость в Карелии – 86,5%, в общем ипотечном объеме выдач – 36,5%. 

Сбербанк также отмечает возросший интерес покупателей к дистанционному оформлению ипотеки. Сегодня в Карелии более 75% всех заявок поступают через сервис "ДомКлик". Сервис позволяет оформить ипотеку онлайн: от подачи заявки на кредит до расчётов и электронной регистрации сделки. При входе в "ДомКлик" через Сбербанк Онлайн с помощью Сбер ID данные в заявке на ипотеку заполняются автоматически. Кроме этого, клиенты могут использовать "Цифровой профиль", который позволяет загрузить данные с портала Госуслуг и сократить время на предоставление информации в бумажном виде.  Подписание документов, отправка их на электронную регистрацию сделки и безопасные расчеты проходят всего за 1 визит в отделение банка. В офисе безопасно: сотрудники используют маски и антисептик.

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк:

"Сегодня большая часть жилья приобретается жителями страны с использованием заемных средств. Понимая это, Сбербанк постоянно работает над повышением доступности жилищных кредитов. Наряду с программами государственной поддержки граждан мы предлагаем клиентам собственные решения, которые позволяют дополнительно сэкономить. В частности, до 01 февраля 2021 года при оформлении услуги "Электронная регистрация права собственности" наши заемщики получат скидку на ставку по ипотеке в размере 0,3 п.п.* Это условие распространяется как на стандартные предложения банка, так и на программу льготной ипотеки, которая была продлена правительством до 01 июля 2021 года".

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.

Дисконт 0,3 п.п. на ставку по ипотечному кредиту при использовании сервиса "Электронная регистрация"
Акция действует до 1 февраля 2021 года
Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса "Электронная регистрация". Акция продлится до 1 февраля 2021 года.
Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:
Квартира в новостройке — от 5,9% годовых.
Квартира на вторичном рынке — от 7,8% годовых.
Акция распространяется на льготные программы господдержки:
Ставка для семей с детьми — 4,7% годовых.
Ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых.
Также дисконт 0,3 п.п. суммируется со скидкой от застройщика в первые 2 года в рамках программы субсидирования:
Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых.
Ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2% годовых.
Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учетом скидки от застройщика — от 4,6% годовых.
Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru

ПАО Сбербанк 

Источник: Сбербанк

 

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