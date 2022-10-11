Жители Карелии подарили мошенникам 130 тысяч рублей, пытаясь купить холодильник, насос и кофе-машину

Жители республики продолжают терять сбережения, доверяя сомнительным интернет-объявлениям, сообщили в МВД Карелии.

По данным МВД Карелии 33-летний житель Петрозаводска нашел на просторах интернета объявление о продаже циркулярного насоса и решил его купить. В счет оплаты он перевел продавцу 65,5 тысячи рублей, но товар до сих пор не получил.



В схожей ситуации оказался 35-летний петрозаводчанин: при заказе нового холодильника через неизвестный сайт он лишился 25 тысяч рублей. Еще один житель столицы Карелии понес убытки, заказав кофе-машину.



Продавец написал мужчине, что снизил цену на товар и сразу прислал ссылку для оформления заказа. Мужчина указал реквизиты своей банковской карты, после чего с его счета списали 43 тысячи рублей.



В Кемском районе от преступных действий пострадал 58-летний горожанин. Неизвестный связался с ним через мессенджер и представился сотрудником банка.



Он сообщил, что на имя кемлянина злоумышленники пытаются оформить кредит в полмиллиона рублей. Чтобы заблокировать операцию, собеседник рекомендовал мужчине взять в банке такую же сумму – 500 тысяч, а затем перечислить деньги на определенный банковский счет. Он выполнил это, а затем понял, что его обманули.

По всем заявлениям полиция проводит проверки.