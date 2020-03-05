Жители Карелии смогут узнать все про свои пенсии во вторник

"Горячая линия", посвященная вопросам пенсионного законодательства, состоится в Карелии.

Во вторник, 10 марта, в карельском отделении Пенсионного фонда России пройдет "горячая линия" по вопросам пенсионного законодательства.

На вопросы жителей Петрозаводска и республики ответит начальник отдела обращений граждан отделения Лариса Степанова.

Звонки принимаются 10 марта с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.

Ранее в ОПФР по Карелии объясняли, как выйти на пенсию на два года раньше срока.