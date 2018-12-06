Жители Марциальных вод замерзают в своих домах из-за экономии в санатории

С начала отопительного сезона местные жители вынуждены отапливать свои квартиры с помощью электрических обогревателей, сообщает отделение ОНФ в Карелии.

Представители ОНФ побывали в поселке Марциальные воды, где в жилых домах не выдерживается температурный режим. С начала отопительного сезона местные жители вынуждены отапливать свои квартиры с помощью электрических обогревателей, поскольку при чуть теплых батареях температура воздуха в помещениях не поднимается выше 12-17 градусов.

Жители домов №3 и №4 по улице Центральной пожаловались общественникам на холод в квартирах в конце ноября. По мнению жильцов, котельная санатория "Марциальные воды" экономит на подаче топлива – мазута, качество которого вызывает сомнение у граждан. Дома снабжены теплосчетчиками, жильцы каждый час могут отследить температуру входящих горячей воды и тепла и видят, что температурный график системы отопления санатория не выдерживается.

Как рассказали жители поселка, недавно их дома посетила комиссия от Госкомитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору. За два часа до приезда проверяющих в квартирах стало гораздо теплее, батареи уже не были холодными. Тогда воздух в помещениях прогрелся до 17,5 градусов. Но члены комиссии не учли, что в квартирах сутками работают электрические обогреватели. Электрические сети не всегда выдерживают такую нагрузку, и люди сидят без света.

"Когда из крана течет чуть теплая вода, а в квартирах приходится ходить в валенках, о качестве услуг по горячему водоснабжению и отоплению не может быть и речи. При этом жители исправно платят по счетам в среднем 2,5 тысячи рублей в месяц за отопление. Проблем с инженерными сетями в домах нет. Почему санаторий, в чьей собственности находится котельная, решает свои проблемы за счет населения, добросовестных потребителей? Минстрой Карелии, в чьих полномочиях организация отопительного сезона в регионе, должен ответит на этот вопрос", – сказала член регионального штаба ОНФ Татьяна Лебедева.

Активисты ОНФ выявили, что в поселке Марциальные воды население страдает и от проблем с уличным освещением. Фонари просто не включают. И в результате взрослым и детям приходится добираться до остановки в темноте. В детский сад и школу из Марциальных вод ездят в Кончезеро. Не освещается и пешеходный переход, по которому отдыхающие в санатории ходят к источникам.

По результатам рейда общественники обратились в министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики и в администрацию Кондопожского района с просьбой устранить выявленные нарушения.