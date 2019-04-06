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Новости. Общество
11:37, 06 Апреля 2019
фото: alt.kp.ru / Олег УКЛАДОВ

Жители Олонца выйдут на народный сход из-за проблем с водоснабжением и приглашают Парфенчикова

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Жители Олонца, которые фактически живут без воды из-за проблем на сетях и многочисленных аварий, решили выйти на народный сход.

Об этом сообщается в открытом письме главе Карелии Артуру Парфенчикову, которое опубликовано в популярной олонецкой группе в соцсети. 

По словам жителей, в Олонце сложилась критическая ситуация с водоснабжением. В период с 25 февраля по 31 марта в ЕДДС Олонецкого района поступило 216 заявок, связанных с проблемами с водой.

"Изношенность сетей составляет 100%. Очень часто мы, жители города, сидим без воды из-за многочисленных аварий. Иногда место прорыва трубопровода ищут не один день". – говорится в обращении.

Жители Олонца рассказывают, что многие ведут ночной образ жизни, так как днем в квартирах нет напора воды. Особенно тяжело им приходится летом и в выходные. Между тем, тариф на воду в Олонецком районе один из самых высоких в республике.

Жители Олонца считают, что проблему с водой в городе могут решить только республиканские власти, поэтому приглашают на народный сход лично главу Карелии Артура Парфенчикова. Предварительно акция состоится 14 мая.  

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