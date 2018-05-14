Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:15, 14 Мая 2018

Жители Петрозаводска назвали "экспериментом на выживание" не отключенное отопление при +25 градусах

По теме

В трех муниципалитетах Карелии зафиксирован рост населения
14.05.18 09:51
Дмитриеву в Москве вручили премию Московской Хельсинкской группы
14.05.18 09:48
Участник "Квартета И" отдыхает в Карелии
14.05.18 09:23
Все новости
Загрузка...

Горожане не испытывают радости от теплой погоды из-за горячих батарей в своих квартирах.

Петрозаводчане задыхаются в своих квартирах от жары. Свое негодование они выплеснули в социальных сетях, разместив разные посты о своем отношении к горячим батареям.

"Ну зачем же так топить?! На улице выше +35 на солнце, в квартире дышать нечем, воздуха не хватает, плюсом еще и лоджия нагревается сильно, из-за этого в квартире нереальная духота. Жалко домашних животных, которые так же как и люди страдают от жары. Уже и не в радость эта хорошая погода", - пишут горожане в паблике "Подслушано в ПТЗ".

"Не отключать отопление, когда на улице +25, это шутка такая? Или эксперимент: кто не выживет, тот слабоват?", - написал на свое странице в ВК Армас Машин.

Тем не менее, постановление об окончании отопительного периода уже подписано в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии. По сообщению ведомства, с 12 мая в Карелии в ряде районов началось отключение жилого фонда от теплоснабжения. В настоящее время тепло отключено в домах жителей Лахденпохьи, Питкяранты, Сортавалы и Олонца.

В министерстве отметили, что управляющие компании обязаны обеспечивать нормативы температуры воздуха в квартирах. В случае, если она превышает 22 градуса, то потребление теплового ресурса должно быть снижено.

По теме

В трех муниципалитетах Карелии зафиксирован рост населения
14.05.18 09:51
Дмитриеву в Москве вручили премию Московской Хельсинкской группы
14.05.18 09:48
Участник "Квартета И" отдыхает в Карелии
14.05.18 09:23
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-05-14 09:44:16
Отопление отключите , идиоты !!!!!!!!!!!!!!!! На улице посмотрите что творится .
User
2018-05-14 08:56:30
Это один из способов отъема денег у населения, которое за свои деньги греет улицу.
Саныч
2018-05-14 08:49:31
Действительно.
Сергей
2018-05-14 08:06:56
"В министерстве отметили, что управляющие компании обязаны обеспечивать нормативы температуры воздуха в квартирах..."! В каждую квартиру заходить?? Кругом одни идиоты что ли? Что за ответ долбанного министерства. когда тепло отключите, или деньги зарабатываете!?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.05.2018, 12:16
Победа в Европейском суде: что дальше?
07.05.2018, 15:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
11.05.2018, 19:40
ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"
13.05.2018, 10:00
ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны
09.05.2018, 14:26
ФОТО: Несколько тысяч петрозаводчан вышли на акцию "Бессмертный полк"

Аналитика

11.05.2018 13:52
Тема недели
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 6
Председатель Петрозаводского городского совета принял участие в торжественной церемонии инаугурации президента, которая состоялась 7 мая.
"Хочу уйти от партийной зависимости" 9
10.05.2018 15:55
Что значит для Карелии новый состав правительства? 5
10.05.2018 12:06
Победа в Европейском суде: что дальше? 13
07.05.2018 12:16
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
Вся аналитика

Чтиво

12.05.2018 09:37
Без политики
"Отрицательные роли играть полезно"
Константин Райкин - о своем отце, халтуре в театре и знаменитых российских актерах, которых выгнал с курса.
Один День Победы
10.05.2018 13:26
Современное общение и смешение стилей 5
08.05.2018 12:55
Счастливый машинист из спецслужб
08.05.2018 12:32
архив чтиво

Медиа

"Стоп кадр" от 10 05 2018
11.05.2018 10:48
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»