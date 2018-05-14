Жители Петрозаводска назвали "экспериментом на выживание" не отключенное отопление при +25 градусах

Горожане не испытывают радости от теплой погоды из-за горячих батарей в своих квартирах.

Петрозаводчане задыхаются в своих квартирах от жары. Свое негодование они выплеснули в социальных сетях, разместив разные посты о своем отношении к горячим батареям.

"Ну зачем же так топить?! На улице выше +35 на солнце, в квартире дышать нечем, воздуха не хватает, плюсом еще и лоджия нагревается сильно, из-за этого в квартире нереальная духота. Жалко домашних животных, которые так же как и люди страдают от жары. Уже и не в радость эта хорошая погода", - пишут горожане в паблике "Подслушано в ПТЗ".

"Не отключать отопление, когда на улице +25, это шутка такая? Или эксперимент: кто не выживет, тот слабоват?", - написал на свое странице в ВК Армас Машин.

Тем не менее, постановление об окончании отопительного периода уже подписано в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии. По сообщению ведомства, с 12 мая в Карелии в ряде районов началось отключение жилого фонда от теплоснабжения. В настоящее время тепло отключено в домах жителей Лахденпохьи, Питкяранты, Сортавалы и Олонца.

В министерстве отметили, что управляющие компании обязаны обеспечивать нормативы температуры воздуха в квартирах. В случае, если она превышает 22 градуса, то потребление теплового ресурса должно быть снижено.