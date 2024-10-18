Жители Петрозаводска пошутили над полегшим ограждением у автовокзала

Горожане перестали устали возмущаться забором, который вот-вот рухнет, и перешли на шутки.

Дорожное ограждение у автовокзала в Петрозаводске начало терять устойчивость и накренилось еще летом — во всяком случае, именно тогда это впервые заметили горожане, сообщив о пошатнувшейся дорожной конструкции.

Покосившееся ограждение вновь вызвало беспокойство уже в по осени, предположив, что в преддверии зимы это может быть опасно.

В последнее время риторика несколько изменилась — теперь жители карельской столицы попросту шутят — а что еще остается делать?!

«Этому забору больше не наливать!» — отметили подписчики паблика «Весь Петрозаводск | Карелия».

Пользователи сети в комментариях подхватили шутливую волну и выдвинули предположения, что ограждение, которое оказалось в столь шатком положении, крепили на саморезы, клей «Момент» или жидкие гвозди.