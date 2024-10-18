Жители Петрозаводска пошутили над полегшим ограждением у автовокзала

Горожане перестали устали возмущаться забором, который вот-вот рухнет, и перешли на шутки.
Дорожное ограждение у автовокзала в Петрозаводске начало терять устойчивость и накренилось еще летом — во всяком случае, именно тогда это впервые заметили горожане, сообщив о пошатнувшейся дорожной конструкции.
Покосившееся ограждение вновь вызвало беспокойство уже в по осени, предположив, что в преддверии зимы это может быть опасно.
В последнее время риторика несколько изменилась — теперь жители карельской столицы попросту шутят — а что еще остается делать?!
«Этому забору больше не наливать!» — отметили подписчики паблика «Весь Петрозаводск | Карелия».
Пользователи сети в комментариях подхватили шутливую волну и выдвинули предположения, что ограждение, которое оказалось в столь шатком положении, крепили на саморезы, клей «Момент» или жидкие гвозди.
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