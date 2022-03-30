Жители Петрозаводска пожаловались на экскременты работниц ларька, вылитые на газон (ФОТО)

Работницы одного из уличных павильонов в центре Петрозаводска выливают продукты своей жизнедеятельности на газон, утверждают очевидцы.

Жалоба и фотографии опубликованы в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«Это центр города... остановка для ожидания транспорта и цветочный ларек!!! Настоящая помойка: все отходы жизнедеятельности человека выливаются на газон за ларьком, а мусор складывается за остановкой. Где администрация, где роспотребнадзор, где контроль?», — говорится в подписи под фото.