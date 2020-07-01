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Жители Петрозаводска собрали два микроавтобуса выброшенных шин (ФОТО)

Новости. Общество
15:44, 02 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Жители Соломенного провели акцию по сбору шин на территории своего района, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С несанкционированных свалок возле контейнерных площадок неравнодушным горожанам удалось вывезти целых два микроавтобуса с отслужившей свой срок авторезиной. 

Предприятие принимает авторезину от жителей карельской столицы на переработку бесплатно. Сдать шины можно по адресу: Вытегорское шоссе, 82 (вторая проходная предприятия). Администрация призывает петрозаводчан ответственно относиться к чистоте и экологической безопасности в родном городе.





Напомним, несанкционированная свалка загорелась в Соломенном в начале июня.

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