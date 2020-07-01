Жители Петрозаводска собрали два микроавтобуса выброшенных шин (ФОТО)

Жители Соломенного провели акцию по сбору шин на территории своего района, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С несанкционированных свалок возле контейнерных площадок неравнодушным горожанам удалось вывезти целых два микроавтобуса с отслужившей свой срок авторезиной.

Предприятие принимает авторезину от жителей карельской столицы на переработку бесплатно. Сдать шины можно по адресу: Вытегорское шоссе, 82 (вторая проходная предприятия). Администрация призывает петрозаводчан ответственно относиться к чистоте и экологической безопасности в родном городе.











Напомним, несанкционированная свалка загорелась в Соломенном в начале июня.