Жители поселка в Карелии собрали машину макулатуры ради велопарковки у школы

В Видлице местные жители собирают макулатуру, чтобы на вырученные деньги благоустраивать поселок.

В паблике "Видлица - News" активисты сообщили, что из послека ушел первый рейс с макулатурой, которую собирали всем поселением.

Бумагу отправили на переработку.

Огромную помощь и поддержку оказала общественная организация "Артель" из города Олонец в лице Ильина Артёма.

Активисты благодарят всех, кто помогал при погрузке: Федулин Владимир, Архипов Дмитрий, Матвеев Алексей, Ефремов Андрей, Антонов Дмитрий.

"Все деньги, полученные от сдачи макулатуры пойдут на изготовление велопарковки возле школы, а в планах ещё навес для колясок у детского сада, – сообщается в группе. - Акция по сбору макулатуры продолжится в летний период, поэтому не выкидывайте и не сжигайте то, что может принести пользу нашим детям. По вопросам организации и сбора макулатуры обращаться по тел. 89216040070 Ефремова Анна".